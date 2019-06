D'aquests, 128 al Tarragonès i 88 del Baix Camp

El telèfon 112 ha rebut fins a les vuit d'aquest dilluns al matí un total de 3.902 trucades relacionades amb 2.102 incidents durant la revetlla de Sant Joan. Segons informa Protecció Civil, la majoria dels avisos fan referència a foc a matolls de la via pública, contenidors incendiats i persones que causen molèsties en espais públics, així com per música i sorolls. Del total de trucades, 1.068 s'han fet des del Barcelonès -719 de la ciutat de Barcelona i 189 des de l'Hospitalet de Llobregat–, 587 des del Vallès Occidental, 356 del Baix Llobregat, 262 del Maresme, 219 del Segrià, 159 del Baix Empordà, 155 del Vallès Oriental, 128 del Tarragonès, 88 del Baix Camp o 88 del Bages.