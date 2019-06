El conductor ha resultat il·lès

Un vehicle ha patit una sortida de via quan circulava per l'AP-7 a l'alçada del terme municipal Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. El conductor del vehicle ha sortit il·lès i en l'accident no s'hi ha vist implicat cap altre vehicle.El Servei Català de Trànsit informa que s'ha tallat un carril de circulació i per aquest motiu la via pateix algunes retencions.