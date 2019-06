Carles Puigdemont hi va participar amb videoconferència des de Waterloo

Divendres 21 de juny es va constituir a Salou el primer Nucli Local de La Crida a Catalunya, un acte que va tenir lloc al Centre Cívic i que va ser presidit per Assumpció Castellví, membre de la Direcció Nacional de La Crida. Carles Puigdemont hi va participar des de Waterloo en una videoconferència en la qual va celebrar aquesta primera implantació de La Crida a escala local.Un total de 5 persones es van presentar per ocupar els 3 càrrecs que formen el Nucli Local. Finalment van ser escollits Benet Presas, Martina Fourrier i Joana Viñas en una votació en la qual van participar el 63% dels Associats de Salou.