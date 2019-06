El Servei Català de Trànsit recomana prudència al volant en l'operació sortida del pont de Sant Joan

Actualitzada 22/06/2019 a les 11:16

Per culpa de l'operació sortida del pont de Sant Joan hi ha retencions de trànsit a les principals vies del territori català. Al Camp de Tarragona hi ha aturades de 5 quilòmetres en sentit sud a l'N-340 al Vendrell. El Servei Català de Trànsit recomana als conductors preparar la sortida de Sant Joan amb temps i demana prudència al volant.