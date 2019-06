La Generalitat autoritza la instal·lació de més de 150 'xiringuitos' de platja a la província

124 estaran ubicats en platges de Tarragona i la seva àrea d'influència i 31 a les Terres de l'Ebre

La Conselleria de Territori i Sostenibilitat ha autoritzat la instal·lació d'un total de 421 xiringuitos temporals a les platges de Catalunya, on, a més, hi haurà 232 torres de vigilància i 188 camps d'esports.La Generalitat ha informat avui en un comunicat que, en total, ha autoritzat 4.852 accions d'ús temporal a les platges per a aquest estiu, la ubicació de les quals es pot consultar en el web de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i de l'aplicació per a mòbils platges.cat, de l'Agència de l’Aigua (ACA).La instal·lació dels serveis a les platges la proposen, a primera instància, els ajuntaments, per a després ser aprovada per la Conselleria, que és la competent en l'ocupació de l'espai marítim terrestre (platja i zona més pròxima del mar), així com els passos de servitud.Les platges comptaran aquest estiu amb 469 papereres; 364 espais per a gandules; 350 elements informatius; 306 llocs de socorrisme; 274 rampes per a persones amb problemes de mobilitat; 269 sanitaris; 263 para-sols; 247 canals per a embarcacions; 214 abalisaments; 151 dutxes, i 134 terrasses de restauració.També s'ha autoritzat el treball en 55 parcs aquàtics i en 52 escoles nàutiques, així com la instal·lació de 19 pantalans flotants, entre altres actuacions.Dels 421 xiringuitos autoritzats, 106 estaran ubicats a la província de Girona; 124, en platges de Tarragona i la seva àrea d'influència; 31 en Terres de l'Ebre; i 160, en les de Barcelona.L'any passat es va autoritzar un total de 5.154 usos temporals d'espais a les platges, dels quals 472 van ser per a xiringuitos.