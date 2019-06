Inaugurat el nou camp de futbol i els vestidors de l'Estadi Municipal de Salou

Les obres han tingut un cost d'aproximadament 800.000 euros

Aquest dissabte al matí l'alcalde de Salou, Pere Granados, ha inaugurat el nou camp de futbol, els vestuaris i la marquesina de la tribuna del camp existent de l'Estadi Municipal. L'alcalde ha estat acompanyat pel regidor d'Esports, Héctor Maiquez i d'altres membres del govern i del Consistori; el vicepresident de la Federació Catalana de Futbol i delegat territorial de la Generalitat, Josep Vives; membres de la Junta de la Unió Esportiva Salou i de les escoles de futbol base; així com del club de Rugbi i el de Softball, que també utilitzaran aquest equipament.Les obres, que han tingut un cost d'aproximadament 800.000 euros i han estat finançades per l'Ajuntament, han consistit en la construcció d'un nou camp de joc amb gespa artificial i enllumenat, uns vestuaris equipats amb tots els serveis, i la instal·lació d'una marquesina sobre la tribuna del camp de futbol existent que, segons l'alcalde, suposa «un pas important per anar adaptant i completant la xarxa d’instal·lacions esportives municipals, davant l'evolució positiva de l'esport a Salou».Granados ha destacat el dinamisme esportiu de les entitats salouenques i l'elevat nivell d'ocupació de les instal·lacions esportives. També s'ha referit als projectes de caire esportiu desenvolupats com «importants des del punt de vista turístic».Finalment, Pere Granados ha assenyalat que «és voluntat de l’equip de govern tirar endavant la segona fase en el proper pressupost». Així, es canviarà la gespa del camp 11, les instal·lacions dels serveis, la zona d’oficines i del bar. Aquesta segona fase es farà en l’exercici del pressupost del 2020.