Tarragona registra el 27,3% de les agressions contra el col·lectiu LGTBI

És la segona demarcació catalana on més incidents s’han produït durant el 2018

Actualitzada 20/06/2019 a les 21:09

Tarragona és la segona demarcació catalana que més incidents o agressions – verbals o físiques– ha patit el col·lectiu LGTBI (Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transsexuals, Intersexuals). Durant el 2018, Tarragona va concentrar el 27,3 per cent dels incidents del total de 113 que ha recollit l’Observatori Contra l’Homofòbia (OCH). Barcelona acumula el 35,3 per cent de les agressions, Girona, el 24,9 per cent, i, finalment, Lleida, va registrar-ne el 12,5 per cent.L’Observatori contra l’homofòbia (OCH) va registrar durant l’any 2018 un total de 113 incidències, pràcticament les mateixes que el 2017, quan van ser 111, i les mateixes que el 2015. No obstant això, prop del 63% de les incidències no es van denunciar, i només 13 es van portar a l’àmbit penal. La meitat dels casos van ser contra homes gais o bisexuals, xifra similar a anys anteriors, i una quarta part van ser contra persones transsexuals, percentatge que s’ha incrementat notablement els últims anys, des del 13% de l’any 2015. A més, el 2019 s’han incrementat les incidències.Segons dades de l’informe sobre l’Estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya, el 41,6% de les incidències van ser agressions verbals o físiques, amenaces, vexacions o assetjament, un 13% va ser exaltació o odi, el 10% va ser discriminació des de l’àmbit institucional, el 8% va ser per vulnerar el dret d’admissió, un altre 8% va ser discriminació laboral i un 7% van ser incidències a internet i les xarxes socials.El 68% d’agressions verbals i físiques van ser a homes gais o bisexuals, col·lectiu que també va rebre la meitat dels assetjaments. Les dones lesbianes i bisexuals van patir sobretot assetjament, mentre que les persones transsexuals van sofrir atacs a través d’internet i discriminació laboral o del seu dret d’admissió.Per territoris, el 81% de les incidències van ser a la demarcació de Barcelona, tot i que ponderant-ho amb la població, representa el 35% de tot Catalunya. A la ciutat de Barcelona es van registrar 27 incidències, tot i que en els primers mesos del 2019 ja s’han superat la trentena. Per edats, les persones denunciants tenen una edat mitjana de 34 anys. Un 6,6% són menors d’edat, i un 13% tenen entre 46 i 60 anys. Per mesos, els d’abril, juliol, setembre i desembre van registrar més d’un 10% de casos cadascun. Bona part dels casos es van produir en entorns d’oci, els caps de setmana i horari nocturn. La majoria d’agressors són homes d’entre 18 i 22 anys que actuen en grup. El servei d’acompanyament psicosocial de l’OCH va atendre 26 persones per 20 incidències, i van tenir entre una i quatre visites cadascuna.