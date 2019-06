Retencions a l'AP-7 i l'N-340 a Torredembarra per la protesta per reclamar l'obertura de la rotonda

La manifestació dels veïns coincideix amb l'operació sortida per al pont de Sant Joan

Actualitzada 21/06/2019 a les 18:51

En #AP7 cortadas las salidas 32- altafulla en sentido norte y sur por una manifestación. pic.twitter.com/cAulKGGtRW — Tráfico Autopistas (@infoautopista) 21 de juny de 2019

Els veïns de Torredembarra i Altafulla han tornat a sortir al carrer i han ocupat les dues rotondes d’accés al peatge i a l’N-340 per reclamar l'obertura de la rotonda. Els manifestants tenen previst fer talls cada 5 minuts aproximadament fins les 20 hores amb el lema El Baix Gaià diu prou, entre tots reobrim la rotonda. La concentració es dona en un dia complicat per al trànsit, ja que molta gent comença avui un pont per Sant Joan que s'allargarà fins dilluns.Els concentrats són els veïns de la zona que es queixen per la presència dels new jerseys que els impedeixen fer el tomb sencer, per la qual cosa han de donar més tomb per tal d'arribar a casa o als que treballen a la zona. Els talls que han realitzat han comportat numeroses retencions a les vies i de moment, l'N-340 compta amb sis quilòmetres de cues i dos en el cas de l'AP-7. La sortida de l'AP-7 2 es troba tallada.Aquesta problemàtica afecta els veïns de bona part dels municipis del Baix Gaià, especialment la Nou de Gaià, Vespella de Gaià o Salomó ja que els nous elements instal·lats fan que un trajecte que feien en pocs minuts ara en tardin trenta. La rotonda dona accés a l’N-340, la T-214 i l’AP-7.Més de 2.600 persones han signat ja a través de la plataforma Change.org per a la retirada dels new jersey que bloquegen la rotonda, en una recollida de signatures que es va iniciar ara fa dues setmanes. La reivindicació compta amb diferents suports, entre ells alguns de polítics, que comprenen el cansament dels veïns d’haver de fer trajectes més llargs diàriament.