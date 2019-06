Oques Grasses, Itaca Band o la Casa Azul seran alguns dels protagonistes del concerts de nit

Actualitzada 21/06/2019 a les 08:46

El Sant Joan vallenc 2019 entra de ple en el segon cap de setmana de la seva Festa Major. Ahir va tenir lloc la tradicional sortida de l’àliga al balcó del saló de plens de l’Ajuntament acompanyada de la banda sonora de la cobla de ministrers Bufalodre. I la Plaça del Blat es va inundar d’emocions infantils amb la Petada de globus d’Olga Trilles.Avui divendres, celebrant també el Dia Internacional de la Música, hi ha previstos diversos actes destacats com el Tast de Festa Major amb #TastAltCamp: el primer tast santjoaner, festiu i musical. Serà a la Plaça de l’Oli de set a deu de la nit. També tindrà lloc, a partir de les 20:30 hores, a la Plaça Garrofes, la Presentació dels vestits nous del ball de vells dissenyats i confeccionats per Blanca Ferré. I a la nit, a la Plaça Oli, serà el moment de la cantautora vallenca Elena Volpini i Gabri Llorach presentant el seu primer disc.Per dissabte 22, l’avantvigilia de Sant Joan hi ha un munt d’actes programats per gaudir de la festa intensament: Concert vermut sota el tendal i tast popular de Vermut Montseta: Fenya Rai, les representacions de balls parlats i la Proclamació de l’Ambaixador dels Xiquets de Valls 2019 o la representació completa de la Moixiganga on s’escenificaran tots els quadres un rere un altre.El Plat fort, però, serà el Primert Concert de Solsticii que tindrà lloc a l’Aparcament del Barri Antic: el reggae festiu d’Oques Grasses, la familiaritat de Joan Dausà o la rumba fusió de Papá Canalla ompliran de música i estil la nit.Els actes de l’arribada del foc del Canigó i els de la Nit de Completes (23 de juny) s’han programat un quart d’hora abans que en anys anteriors. Ha estat possible gràcies al consens entre Òmnium Cultural, la Parròquia de Sant Joan i les comissions dels Xiquets de Valls i de Ritual i Seguici Cerimonial.Entre els actes més tradicionals, tindrà lloc la Primera Sortida dels gegants de la Ciutat, tot anunciant la Festa. A les set tindrà lloc des de la Plaça Tarradellas, l’entrada a la ciutat del foc de la flama del Canigó. Donarà pas a la resta d’actes tradicionals com el Trasllat del Foc amb els elements del seguici o les entitats fogueaires i els músics. El Concert de Festa Major començarà a les vuit de la tarda a El Pati amb la coneguda Orquestra Montgrisn.Passada la mitjanit, a l’Aparcament del Barri Antic, tindrà llocl’esclat d’Itaca Band, l’ska-punk-rock de Boikot, la música variada de DJ Eficaz, el feminisme rebel de Pupil·les. I dilluns 24 de juny, la Diada de Sant Joan, hi haurà actes imprescindibles com la jornada castellera o el tercer concert de solstici amb Toteking, Insomni o la Casa Azul.Pel que fa als espectacles pirotècnics, s’ha escollit una tripleta d’empreses. Per primer cop en la història, serà una dona, la valenciana Teresa Rey, qui assumeix l’encàrrec dels focs tant de l’Entrada com de la Sortida de Completes. Rey tindrà la responsabilitat d’un dels moments més simbòlics de la Festa Major.Finalment, la celebració del Corpus que s’ha traslladat al diumenge 30 de juny amb les tradicionals catifes ornamentals i la processó general.