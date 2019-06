Lluc Semis mostra les seves fotografies d'ocells a la Pobla de Mafumet

L'exposició es podrà veure a la sala Tarsici Baget fins el 31 de juliol

Actualitzada 21/06/2019 a les 13:44

El jove fotògraf Lluc Semis, enamorat dels ocells i de la natura, inaugura aquest divendres la seva primera exposició fotogràfica a la Sala Tarcisi de l'Ajuntament de La Pobla de Mafumet, amb motiu de la festa major. 'Entre becs i plomes' es la primera exposició de Lluc Semis on mostra part de la seva obra i dels seus viatges.Nascut el 1996, Semis, sempre ha tingut una fascinació per tot allò que té a veure amb la natura. Des de ben petit sortia al camp amb el seu avi, qui va introduir-lo en el món natural. El 2012 a l'aula de biologia del Col·legi Turó van decidir fer algunes classes a l'exterior aprofitant els voltants del col•legi. Va ser allà on va començar a documentar les sortides amb una càmera semicompacta.Poc a poc va anar agafant pràctica i va adquirir la seva primera guia d'ocells, i va crear el seu primer blog 'Entre becs i plomes' nom que també porta la seva primera exposició.Ara fa ja 7 anys que fa fotografies, sobretot al Camp de Tarragona, al Delta de l'Ebre i als Secans de Lleida. També ha visitat Islàndia i té previstos nous viatges a l'exterior properament, buscant nous ambients i noves espècies.