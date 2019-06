L'orgue de Valls ja compta amb més de 300 tubs apadrinats

Dissabte es van entregar els diplomes als nous padrins del futur instrument

L'església de Sant Joan va acollir dissabte a la tarda la tercera edició de l'acte d'entrega de diplomes als nous padrins de l'orgue de la ciutat, que té previst estrenar-se amb motiu de les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela del proper 2021.A l'entrega, es van repartir fins a 50 nous diplomes i un tub representatiu. La campanya ja compta amb més de 300 padrins.La campanya de participacions en el projecte continua encara activa fins la data de l'estrena del futur instrument. Malgrat que s'ha assolit un volum de participants notables, així com una xifra econòmica destacada, encara no s'ha arribat al total necessari.L’orgue de Valls a l’església de Sant Joan destacarà per la seva verticalitat i alçada de 14,7 metres que el convertirà en el més alt d’entre tots els que existeixen sense moble a Europa. Els 1.300 tubs en disposició vertical simularan tres grans torres: una de central i més destacada que recordarà el campanar de Sant Joan, el més alt de Catalunya, i dues torres laterals inspirades en les construccions de les dues colles dels Xiquets de Valls. A més, tots els tubs de la façana estaran ordenats en corones, en una disposició que simularà la forma d’una pinya castellera. L’orgue tindrà també una sonoritat singular.