L'Arquebisbat substitueix els mossens acusats de pràctiques sectàries i sexuals

Els clergues de la Conca i l'Alt Camp seran suspesos «de l'exercici públic» de forma cautelar fins la sentència canònica

Actualitzada 21/06/2019 a les 14:16

L'Arquebisbat de Tarragona ha nomenat dos sacerdots per rellevar dels seus càrrecs als clergues investigats pel Vaticà per pràctiques sectàries i relacions sexuals. Els sacerdots Pere Fibla Palazón, Xabier Segura Echezárraga i Miquel Barcos Ripollès formaven part de l'extinta l'Associació de fidels anomenada Seminari del Poble de Déu. Arran d'aquesta acusació, el Tribunal eclesiàstic va decretar per a tots ells la mesura cautelar de «prohibició de l’exercici públic del ministeri sagrat», fins que no s’arribi a la sentència canònica.Per aquest motiu l’arquebisbe Joan Planellas, en aplicació d’aquesta mesura, ha nomenat a Simó Gras Solé com a rector de les parròquies de Blancafort, Solivella i de Pira (i Ollers). Mentre que Víctor Mosquera Ramos serà l'administrador parroquial a Alcover, Mont-ral, Farena, Milà, Masó, Riba, Picamoixons i Fontscaldes. Pel que fa a les parròquies de Vimbodí, Tarrés i Vallclara, Planellas ha designat a Marcus Vinicius Teixeira Araújo com a sacerdot.El Seminari Poble de Déu va ser fundat l'any 1977, es tractava d'una experiència de vida comunitària que aplegava homes i dones al santuari de la Serra de Montblanc i que va cessar la seva activitat el 15 d'abril de 2017 per ordre de l'Arquebisbat de Barcelona. El Vaticà va sol·licitar una investigació per a 17 sacerdots i dues dones laiques, acusats de pràctiques sectàries i relacions sexuals entre homes i dones, unes pràctiques que van tenir ramificacions a les diòcesis de Tarragona, Barcelona, Vic, Lleida i la Seu d'Urgell.La Conferència Episcopal Tarraconense assegura que «si en algun moment del procés canònic apareguessin indicis de delicte de l’àmbit penal civil, es comunicaria a l’autoritat judicial de l’Estat», i incideix en que «l’acusació no implica condemna i cal respectar la presumpció d’innocència dels acusats». En cas de ser declarats innocents, els clergues seran reintegrats a les seves tasques pastorals.Tant les mesures cautelars com els nomenaments esmentats entraran en vigor el proper dimarts dia 25 de juny.