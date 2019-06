El Ball de Bastons de Montblanc debatrà el dia 28 l'entrada de dones

Endavant (OSAN) va denunciar el passat 9 de juny la situació després de rebre diferents testimonis de dones que havien provat l’ingrés

Actualitzada 20/06/2019 a les 21:08

Un manifest fet públic el passat 9 de juny, que ja compta amb 75 adhesions –8 d’elles d’entitats–, ha provocat la convocatòria d’una assemblea a la colla del Ball de Bastons de Montblanc. El motiu: no permetre l’entrada de dones en aquest grup de cultura popular. L’assemblea se celebrarà el 28 de juny i, un dia abans, l’entitat que va emetre el comunicat que va despertar la polèmica, Endavant (OSAN), ha convocat una protesta a la plaça Major de Montblanc. Serà a les 19 hores del pròxim dijous 27 de juny.Marta Veses, membre del nucli d’Endavant (OSAN) a la Conca de Barberà, explica que els van arribar casos de dones que havien intentat entrar a la colla i que no ho havien aconseguit al·legant motius de «tradició», uns casos que també «han estat constants cada any amb la celebració del Figània», una jornada contra el masclisme a la capital de la Conca que se celebra des del 2018 pels volts del 8 de març. Veses reconeix que la iniciativa la van tirar endavant malgrat que no s’esperaven gaire resposta: «Aquest és un poble que no es mou», afirma. En el marc de la campanya És de mínims de la mateixa organització, van decidir treure un manifest que parla de conductes «de la rància època medieval».Una de les peticions és precisament que l’Ajuntament retiri l’ajut econòmic públic a l’entitat, que ronda els 5.000 euros. Des de l’Ajuntament declinen fer declaracions sobre una polèmica que el Ball de Bastons reconeix que «s’allarga». Carles Briansó, membre de la junta, explica que «de tant en tant se n’ha de parlar» i que «fa temps que no tenim peticions» de dones. La convocatòria de l’assemblea, però, «no vol dir que es decideixi ara» i recorda que en anterioritat s’havien plantejat crear un grup femení dins de la colla. Integrada en l’actualitat per una trentena d’homes adults i una quinzena de petits, el Ball de Bastons va néixer el 1964, tot i que l’activitat dels bastoners es remunta al segle XVIII.Tant Endavant com el Ball de Bastons no s’han posat en contacte en cap moment. Per part d’Endavant asseguren que «els testimonis els vam donar per vàlids des del principi» i, pel que fa a la colla, asseguren no saber ni qui són. Marta Veses remarca que la campanya iniciada ara fa dues setmanes «ha tingut un ressò positiu a les xarxes» i que vist el rebombori van decidir convocar una assemblea oberta aquesta setmana per continuar treballant aquesta qüestió, alhora que volen recollir testimonis i fer-los públics.Entre els eixos de treball també hi ha «donar suport a la gent de dins que no hi està d’acord», però de moment, lamenten, «no s’han pronunciat». En la concentració del 27 hi convidaran especialment a integrants de colles de cultura popular i tradicional tant de Montblanc com d’altres municipis. «És un espai de discriminació, la tradició no pot servir d’excusa per mantenir i reproduir el patriarcat», destaca Veses.Dues de les entitats adherides al manifest, Pintem Feminisme i l’Ateneu Popular l’Empelt, recullen diversos testimonis de dones que en algun moment han intentat entrar a la colla. Aquests asseguren que els van propinar referències masclistes com «escombrar i fregar plats» o que busquessin altres noies i que farien un grup femení, una proposta aquesta última que la mateixa colla de bastoners reconeix.Tot i que la decisió sigui única i exclusiva de la colla, des d’Endavant (OSAN) assenyalen també l’Ajuntament de Montblanc i els reclama que retiri els diners que rep l’agrupació «si no canvia el seu posicionament immediatament». Tot i que ara el govern municipal es nega a fer declaracions, inicialment havia apuntat que no intervindria en aquest conflicte.