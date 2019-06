Detinguts, després de robar en un cotxe a l'àrea del pont de Diable, gràcies a una foto que els fa la víctima

Els mossos van localitzar els lladres a Salou poca estona després de cometre el robatori

Actualitzada 21/06/2019 a les 13:31

La fotografia que la víctima d'unm robatori va aconseguir fer al vehicle en què fugien els lladres va ser determinant per aconseguir la seva detenció.Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Salou van detenir dimarts tres homes i una dona, de 26, 31, 34 i 50 anys respectivament, tots de nacionalitat colombiana i veïns de Salou, com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força a interior de vehicle.El robatori va tenir lloc el mateix dimarts a l’àrea de descans del Pont del diable a Tarragona. Uns turistes estaven visitant el monument i, quan tornaven al pàrquing, van observar tres homes que trencaven un vidre del seu cotxe i sostreien objectes de l’interior. Els lladres van sortir corrents quan van veure els propietaris i van pujar a un vehicle per fugir.Una de les víctimes va tenir temps de fer una foto al vehicle dels autors i agafar la matrícula. Gràcies a aquesta informació i les gestions dels mossos de Tarragona se’ls va localitzar i detenir quan estacionaven el vehicle a l’avinguda Carles Buigas de Salou.Durant l’escorcoll se’ls va intervenir 1.200 euros en efectiu i bitllets d’altres monedes. A l’interior del vehicle van localitzar una palanca tipus pota de cabra, una cartera buida, una ràdio de cotxe, un telèfon mòbil i, amagada sota una caixa al maleter, una tauleta electrònica de gamma alta amb la inscripció d’un nom que no es corresponia a cap dels detinguts.Als quatre detinguts també se’ls acusa de tres robatoris amb força més a interior de vehicle que s’havien produït el passat 16 de juny a Salou.Els detinguts van passar ahir adijous disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona i van quedar en llibertat amb càrrecs.