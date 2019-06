Enxampen dos traficants de drogues quan intentaven esquivar un control policial a Vila-rodona

El conductor, que no té permís de conduir, intenta fugir dels Mossos i es resisteix a la detenció

Actualitzada 20/06/2019 a les 14:05

Els Mossos d’Esquadra van detenir dimarts dos traficants de drogues en el marc d’un control preventiu de carretera a la TP-2002 a Vila-rodona, a l'Alt Camp.Segons informa la policia catalana, la patrulla va observar que un vehicle pretenia esquivar-los i, quan van escorcollar el turisme, van trobar una vintena d’embolcalls de cocaïna, un de marihuana i una peça d’haixix d’uns tres centímetres. El conductor del vehicle, que no tenia carnet, va saltar una tanca de protecció de la carretera per intentar fugir per uns camps, però va acabar detingut tot i oposar una forta resistència i causar lesions a un dels agents. Els arrestats són veïns del Vendrell, de 45 i 59 anys, i de nacionalitat marroquina.Tots dos van quedar en llibertat amb càrrecs després de declarar al jutjat de guàrdia de Valls amb l’obligació de presentar-se davant del jutge quan siguin requerits.