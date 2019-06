El vescomte de Montserrat es casa en una cerimònia al Castell d'Altafulla

Se celebrarà dissabte al vespre i l’oficiarà el canonge de la Catedral de Tarragona Antonio Pedro Martínez Subías

Aquest dissabte, el Castell d’Altafulla –també conegut com el Castell dels Montserrat– acollirà un enllaç matrimonial del fill de l’actual marquès de Tamarit, Juan José de Suelves i de Figueroa, parent llunyà del dictador Francisco Franco. El fill, Juan José Suelves Osorio –descendent també de la comtessa de Villaumbrosa i titular del títol nobiliari de vescomte de Montserrat–, contraurà núpcies amb Beatriz Febres-Cordero Dorado.La cerimònia l’oficiarà el canonge de la Catedral de Tarragona Antonio Pedro Martínez Subías a partir de les set del vespre a l’església parroquial de Sant Martí de Tours d’Altafulla. Comptaran amb la participació del cor Nous Rebrots, dirigit per Daniel Català, que actuaran davant d’uns dos-cents convidats. Fonts municipals apunten que no han demanat mesures de seguretat especials. Posteriorment, celebraran un sopar al Castell dels Montserrat. Aquest enllaç ha causat novament curiositat de mitjans de comunicació, donada la importància de l’esdeveniment en les altes esferes estatals. Tot i això, es preveu que tot plegat sigui en un àmbit tancat.