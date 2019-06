El coalcalde d'Altafulla presenta el nou cartipàs municipal

Es creen les noves regidories de Civisme, Treball, Transparència, Administració Electrònica, Protecció Animal, Habitatge i Emprenedoria

El coalcalde de l’Ajuntament d’Altafulla, Jordi Molinera, ha signat aquest matí els decrets de delegació de competències del nou cartipàs municipal per aquest mandat 2019-2023.La principal novetat és la coalcaldia amb Jordi Molinera i Alba Muntadas al capdavant, i les noves regidories que s’han creat per aquest nou cicle de govern municipal que són les de Civisme, Treball, Transparència, Administració Electrònica, Protecció Animal, Habitatge i Emprenedoria. Cal remarcar també que el nou executiu està format per una majoria femenina de quatre dones i tres homes.D’aquesta manera, i d’acord amb el pacte de govern entre l’EINA, el PSC i Ara Altafulla, el cartipàs municipal pel mandat 2019-2023 és el següent:D’aquesta manera, la Junta de Govern Local està formada per:Alcalde: Jordi Molinera Poblet (L’EINA)1a Tinent d’Alcalde: Alba Muntadas Olivé (L’EINA)2n Tinent d’Alcalde: Dani Franquès Marsal (L’EINA)3a Tinent d’Alcalde: Inma Morales i Navarro (PSC)Mentre que com a regidors a l’oposició hi haurà:Montse Castellarnau Vicente (AA)Marisa Méndez-Vigo (AA)Jaume Sànchez Hernàndez (AA)Francesc Farré Camps (AA)Hèctor López-Bofill (Junts per Altafulla)Xavier Rofas Gasulla (Junts per Altafulla)