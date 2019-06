Arxiven provisionalment la querella contra la Guàrdia Civil per les càrregues de l'1-O a Mont-roig

Considera que no hi ha indicis d'infracció penal

Actualitzada 20/06/2019 a les 21:26

El Jutjat d'Instrucció número 1 de Reus ha arxivat provisionalment la querella de l'Associació d'Advocats Voluntaris contra la Guàrdia Civil per les càrregues de l'1-O a Mont-roig del Camp (Baix Camp), segons ha informat aquesta entitat. La resolució, explica l'associació, entén que, un cop practicades les diligències que ha considerat pertinents ha decidit arxivar el cas perquè considera que no hi ha indicis d'infracció penal. Entén que l'actuació del cos policial s'empara en la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del 27 de setembre del 2017, que no va ser desproporcionada i que, en tot cas, les lesions als votants serien delictes lleus que no es podrien resoldre per no haver quedat acreditada la identitat dels agressors.L'associació d'advocats lamenta que, en canvi, la resolució judicial no esmenta que aquella mateixa interlocutòria del TSJC indicava que les actuacions policials no podien alterar la convivència ciutadana. «Les circumstàncies per analitzar la proporcionalitat o no de l'actuació policial haurien d'haver estat valorades sota aquest paràmetre imprescindible», opina l'entitat.Finalment, l'associació afirma que creu «fermament» que la decisió no és ajustada a dret i que, per aquest motiu, té la intenció d'interposar els corresponents recursos.