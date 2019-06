'Xerrem Junts' promou espais socials de trobada i comunicació en català

Els municipis d’Altafulla i el Morell han estat pioners en implementar aquest programa

El Consell Comarcal del Tarragonès ha acollit aquest dimarts la presentació del projecte 'Xerrem Junts' impulsat per la Coordinadora d'Associacions per la Llengua (CAL), amb el compromís del Consell d'ajudar als municipis de la comarca en la seva implantació.Fins ara, Altafulla i el Morell són els únic municipis que han implementat aquest programa que té l'objectiu de promoure espais socials de trobada i comunicació en català per a persones que s'inicien en la parla d'aquesta llengua o la volen millorar.L'acte va comptar amb l'assistència i participació d'Oriol Amorós, secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. A més, també hi van assistir el president del Consell Comarcal del Tarragonès, Daniel Cid; el president de la CAL, Josep Ribas; la presidenta de l’APELLC, Anna Gispert; així com també l’alcalde d’Altafulla, Jordi Molinera; i la regidora de Benestar i Serveis Socials i Sanitat de l’Ajuntament del Morell, Maria Jesús Valldosera, entre molts d’altres tècnics i voluntaris del programa.Després de la presentació del projecte, es va procedir a signar el conveni de col·laboració entre el Consell, la CAL i l’APELLC. Posteriorment es van lliurar les acreditacions als voluntaris del projecte ‘Xerrem Junts’ que participen a Altafulla i el Morell.