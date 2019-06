Segons els Mossos d'Esquadra la caiguda hauria estat accidental

Actualitzada 19/06/2019 a les 20:16

Una menor de 5 anys ha caigut, aquesta tarda, des d'una finestra d'un habitatge de tres plantes a Valls. Els Mossos d'Esquadra estan investigant el cas, tot i que han confirmat a Diari Més que la caiguda hauria estat de forma accidental.La menor de nacionalitat xinesa s'hauria precipitat, per causes que encara es desconeixen, des de la finestra del tercer pis fins a la terrassa del primer. El succés ha passat a les 17.30 hores al carrer Castells de Valls.Fins al punt s'han traslladat els Mossos, la Policia Local i tres ambulàncies i l'helicòpter del SEM. La menor ha estat traslladada en ambulància a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona amb pronòstic greu per una commoció cerebral i diverses contusions.