La falta de coordinació entre entitats priva als vila-secans de la revetlla de Sant Joan

L'Ajuntament assegura que sempre ha donat el seu suport als actes de les associacions culturals

Actualitzada 19/06/2019 a les 16:36

Vila-seca aquest any tampoc comptarà amb una revetlla de Sant Joan al seu nucli principal. El motiu seria que les diverses entitats, que l'organitzen normalment, no han tingut temps per coordinar-se i crear una programació. En un comunicat, el Ball de Diables de Vila-seca anunciava aquesta setmana que no formaria part de l'organització i la realització de la Festa de Sant Joan per la manca d'interès polític «que el govern de Vila-seca ha mostrat en la recuperació de la revetlla».El consistori ha explicat que sempre ha donat suport logístic i ha col·laborat en els actes que, tradicionalment, organitzen les entitats del municipi. A més a més, ha afegit que la manca de revetlla d'aquest any seria per falta de coordinació entre les associacions culturals, segons han puntualitzat aquestes en un comunicat.Des de fa dos anys, la Festa de Sant Joan al nucli l'organitzen les diferents entitats del municipi. L'any passat, Vila-seca només va mantenir la foguera i les activitats culturals, ja que l'aportació municipal de 1.500 euros va obligar els organitzadors a renunciar a darrera hora, «a la traca, a la música en directe i a cobrar per l'actuació», segons va explicar el Ball de Diables. A més a més, de la manca de contribució econòmica, l'entitat lamentava que el consistori «no doni facilitats logístiques i administratives totals a la celebració d'un esdeveniment d'aquestes característiques».Tot i la falta d'organització per la revetlla d'enguany, les entitats organitzadores asseguren que treballaran amb la previsió corresponent per tal de poder activar l’arribada de la flama del Canigó el proper any. Mentre que l'Ajuntament s'ha ofert a rebre suggeriments i propostes, a més de col·laborar i oferir el seu suport logístic en els diversos actes que es puguin programar de cara a la propera edició.