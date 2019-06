L'atenció primària penja d'un fil a l'entorn de Cornudella de Montsant

L’Institut Català de la Salut no garanteix la substitució del personal en una zona que a l’estiu veu com s’incrementa la seva població

Actualitzada 18/06/2019 a les 21:25

Tot i la promesa que al mes de juny –quan els metges del MIR acabessin la carrera– l’Institut Català de la Salut substituiria les vacances dels professionals de l’Equip d’Atenció Primària de Cornudella de Montsant, aquests ja es fan a la idea que aquest estiu s’incrementarà la pressió assistencial. Una pressió que l’any passat ja va comportar que una doctora s’agafés la baixa, segons el sindicat Usitac. I és que són quatre els metges que donen servei no només a Cornudella sinó a tot el seu entorn: també Capafonts, Escaladei, la Febró, la Morera de Montsant, Poboleda, Prades i Ulldemolins. A l’estiu és quan se solen agafar vacances i, aquestes, acaben sense substitució, per tant, tres metges fan la feina de quatre, amb l’ajuda d’un cop per setmana de professionals de pediatria, auxiliar d’infermeria, odontologia i una llevadora. Aquest és el servei a Cornudella, que s’ha de repartir entre els diferents pobles amb consultes setmanals. En el cas de Capafonts, per exemple, tan sols tenen servei els dimarts i els dijous.Precisament aquesta zona, tot i ser rural i comptar amb el hàndicap que els professionals no hi volen anar a treballar, a l’estiu s’omple de visitants. Alfred Maza, secretari d’Organització i Comunicació del sindicat Usitac, explica que «al mes de maig ja es van fer les agendes per l’estiu contemplant treballar sense substitut». És per això que des del sindicat s’han posat en contacte amb el CatSalut, però encara no han rebut resposta. En una carta dirigida al director Ramon Descarrega, demanen la implicació de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona per trobar «la solució més adient al respecte». Des del Departament, però, sí que han demanat una setmana de marge per respondre a la petició que també va fer l’alcalde de Cornudella de Montsant, després que dilluns el sindicat i Ajuntament es trobessin per traslladar les reivindicacions. «En època estival es reforcen els CAP de la costa. Per què no es fa servir el mateix criteri en vers la zona rural que també augmenta la seva població?», es pregunta Maza. «Si no reforcen, com a mínim que hi hagi substituts a les vacances», assenyala.En el mateix sentit s’expressa Salvador Salvadó, alcalde de Cornudella: «És una mala planificació de l’ICS, no només aquí sinó a tota Catalunya», diu. Salvadó confirma que els professionals sanitaris i els usuaris tenen el suport dels ajuntaments de la zona i destaca que els està passant el mateix, pel que fa a la comarca del Priorat, en l’àmbit dels Mossos d’Esquadra. «A Falset hi ha tres patrulles, una s’ha d’estar 24 hores vigilant els jutjats, l’altra s’ha d’estar a la comissaria i la tercera ha de fer patrulles per tot el Priorat».Però si Cornudella està afectada per aquesta situació, encara més ho estan la resta de municipis. Des de l’Ajuntament de Capafonts, Eloi Borràs apunta que «som el final d’un engranatge» i que «la majoria no es pot traslladar fins a Prades». «Acabem d’entrar al govern, però la primera demanda és aconseguir més serveis», diu. «Som entre 40 i 50 persones a l’hivern i a l’estiu podem arribar a les 300», afegeix. Aquest fet es repeteix en els diferents nuclis atesos des del CAP o des del consultori local.