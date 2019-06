Juan M. Artigau abandona Junts per Cambrils per un «desacord» amb el grup i l'executiva

El número 3 de la formació hauria demanat mantenir la regidoria d'Urbanisme

Actualitzada 19/06/2019 a les 18:18

L’Assemblea Extraordinària del PDeCAT va decidir ahir al vespre acceptar la renúncia de Juan M. Artigau de formar part del grup municipal de Junts per Cambrils. El número 3 de la llista estaria en «desacord amb els altres membres del grup municipal i amb l’executiva del PDeCAT al no poder mantenir la regidoria d’Urbanisme».Des del moment en què es va anunciar el pacte d’ERC, Junts per Cambrils i el Nou Moviment Ciutadà, el passat 28 de maig, els tres partits es van posar a treballar en la distribució de les diferents regidories. Junts per Cambrils, per la seva banda, va prioritzar tenir la primera tinença d’alcaldia i les regidories de Turisme, Serveis Generals i Medi Ambient i Protecció Ciutadana al considerar-les de les més importants pel municipi.Segons un comunicat de la formació, Artigau «sempre va mostrar-se contrari a l’acord si ell no podia seguir ostentant la regidoria d’Urbanisme». Finalment, el número 3 va comunicar, a finals de la setmana passada, que marxava davant la decisió de no mantenir Urbanisme.Ahir al vespre, durant l’Assemblea del PDeCAT es va acordar respectar la seva decisió d’abandonar el grup municipal. Per aquest motiu, la formació li ha demanat que retorni l’acta de regidor.