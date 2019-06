Els Diables de Vila-seca deixen l'organització de Sant Joan per «manca d'interès de l'Ajuntament»

L'entitat considera que des del consistori no s'aposta per la recuperació de la revetlla i no dóna facilitats per a fer-ho

Actualitzada 19/06/2019 a les 10:41

El Ball de Diables de Vila-seca ha anunciat que no formarà part de l'organització i la realització de la Festa de Sant Joan d'aquest any al nucli de la localitat. La raó, segons l'entitat, és la manca d'interès polític «que el govern de Vila-seca ha mostrat en la recuperació de la revetlla».El Ball de Diables lamenta que a banda de la manca de contribució econòmica, el consistori «no doni facilitats logístiques i administratives totals a la celebració d'un esdeveniment d'aquestes característiques».Les queixes de l'entitat, que ara s'han materialitzat amb l'abandonament de l'organització, provenen ja de l'any anterior, quan l'Ajuntament, segons expliquen en un comunicat, «malgrat haver-los demanat amb temps una previsió pressupostària per la revetlla, només havia contemplat les despeses pròpies, com per exemple la contractació de bombers». Això va representar una aportació municipal de 1.500 euros que, segons el Ball de Diables, l'any passat va obligar els organitzadors a renunciar a darrera hora, «a la traca, a la música en directe i a cobrar per l'actuació», tot i que afegeixen que, «com a mínim es va poder mantenir la foguera i les activitats culturals».Segons recorden des del Ball de Diables, Vila-seca va deixar de tenir fa anys una revetlla de Sant Joan al seu nucli principal, «perquè segons l'Ajuntament, hi havia canvis normatius que afectaven les fogueres i perquè la gent preferia anar a la platja o al tros a celebrar-ho».Malgrat això, l'any 2017 set entitats locals van decidir recuperar la celebració. Així, els Xiquets de Vila-seca, Òmnium Cultural Vila-seca, l'Esbart Dansaire Ramon d'Olzina, el Casal Popular el Rebotim, l'ANC Vila-seca, el Centre d'Estudis Vila-secans, l'Esplai Esclop i el Ball de Diables van engegar l'organització de Sant Joan el 2017. Aleshores el consistori va argumentar, segons els Diables, la manca de previsió pressupostària per no dedicar-hi recursos.L'escassa aportació econòmica de l'any passat i la manca de compromís que considera que existeix enguany han fet que els Diables hagin decidit finalment abandonar l'organització de la festa.