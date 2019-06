El grup Fem1 d'Alcover passa a la final nacional de robòtica WRO 2019

Júlia Puig, Martí Baró, Llàtzer Bonet i Pau Subirats va competir contra 16 equips aquest cap de setmana a Lleida

El Grup Fem1 d’Alcover ha aconseguit passar a la WRO Final Nacional que es celebrarà el proper mes de setembre a Platja d’Aro. El passat dissabte 15 de juny els joves van competir a la final provincial de la Word Robot Olympiad (WRO 2019) a l’Auditori de la Universitat de Lleida, on van classificar-se 2ns i 3ers.Uns 16 equips formaven la competició de la categoria Junior de dissabte, on hi participava el grup de robòtica d’Alcover, format per Júlia Puig, Martí Baró, Llàtzer Bonet i Pau Subirats, alumnes de l’escola i l'institut d’Alcover.El repte consistia en dissenyar i construir un robot que modernitzi el sistema d’il·luminació d’un edifici i ajudi a estalviar energia. El robot, amb un treball previ de disseny i proves, ha de muntar-se en 2 hores i mitja, el mateix dia de la prova, i ha de superar una sèrie de reptes de robòtica presentades temps abans de la competició.L’equip ha estat preparant-se durant mesos i, durant aquest període, cada component ha aportat les seves capacitats i han treballat en equip per resoldre els problemes plantejats.