Diego Martín, Efecto Pasillo i Carlos Right actuaran a l'Hospitalet de l'Infant

'La Gira Déjate Llevar' de Cadena Dial farà parada a la plaça Berenguer d’Entença el proper 3 de juliol

Actualitzada 19/06/2019 a les 20:44

La Gira Déjate Llevar de Cadena Dial trepitjarà aquest estiu l’Hospitalet de l’Infant i Segur de Calafell. Diego Martín, Efecto PasilloMaria Parrado, Carlos Right d'Operación Triunfo, Georgina i Nil Moliner oferiran la seva música del 22 de juny al 9 de juliol a les 13 ciutats on farà parada la gira.A l'Hospitalet de l'Infant, el concert està previst pel dimecres 3 de juliol, a partir de les 22.30 h. a la plaça Berenguer d’Entença. Com tots els concerts programats dins d’aquesta gira, serà gratuït i estarà conduït per la locutora de Cadena Dial Cristina Dalmau. A Segur de Calafell, el concert serà el 4 de juliol.