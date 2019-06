Constantí aprova el nou cartipàs municipal per al mandat 2019-2023

El batlle Oscar Sánchez comptarà amb Dolors Fortuny com a 1a tinent d'alcalde

19/06/2019 a les 14:29

L’alcalde de Constantí, Oscar Sánchez, ha definit aquest dimecres la composició del nou cartipàs municipal per al mandat 2019-2023. En aquest s'han aprovat les delegacions als regidors que conformen el nou equip de govern, amb el nomenament dels tinents d’alcalde i els membres de la Junta de govern.Pel que fa a la distribució de les àrees de govern, l’alcalde Oscar Sánchez, es farà càrrec de les àrees de Governació, Urbanisme, Relacions institucionals, Comunicació i Noves tecnologies.La resta quedarà definit de la següent manera:L’Ajuntament de Constantí va celebrar aquest dimarts al vespre, un Ple Extraordinari i urgent, en el qual es va aprovar el règim de dedicació dels càrrecs electes, que va fixar la retribució dels representants del consistori. La proposta es va aprovar amb els vots favorables dels 9 regidors el PSC, l’abstenció del regidor de Junts per Constantí i els vots en contra dels 3 regidors de Compromís per Constantí.Segons la proposta aprovada, l’alcalde, que tindrà un règim de dedicació exclusiva, percebrà una retribució de 36.000 euros a percebre en 14 pagues. Hi haurà 3 regidors amb dedicacions parcials al 60 % (21 hores) amb una retribució anual de 18.000 euros a percebre en 14 pagues. Mentre que 5 regidors tindran dedicacions parcials al 40% (14 hores) amb una retribució anual de 12.000 euros a percebre en 14 pagues.Pel que fa al règim d’assistències, la retribució per assistència a les sessions del Ple passa a ser de 200 euros per sessió; per assistència a les sessions de les Comissions Informatives serà de 110 euros; per assistència a les sessions de la Comissió Especial de Comptes: 160 euros; i per assistència a les sessions de la Junta de Govern Local la retribució serà de 160 euros.Les retribucions i les declaracions de béns de tots els regidors del Consistori es poden consultar al Portal de Transparència de la web municipal a partir de la seva publicació al BOPT.