Altafulla busca nous agents de la Policia Local per a la temporada d'estiu

L'ajuntament ha obert un termini de presentació de sol·licituds que es tancarà el pròxim 25 de juny

Actualitzada 19/06/2019 a les 13:27

L’Ajuntament d’Altafulla ha obert el termini per a contractar quatre agents interins per a la Policia Local d’incorporació immediata i per al període estival.Les sol·licituds per formar part en aquest procés selectiu s’han de presentar com a molt fins al dimarts 25 de juny de 2019 al Registre General Municipal, a la plaça del Pou d'Altafulla.Les sol·licituds han d'incloure, com a documentació imprescindible, el DNI; una declaració jurada on l’aspirant manifesti no trobar-se afectat per cap causa d’incompatibilitat; la titulació de Graduat Escolar, ESO, Formació Professional de Primer Grau o Cicle Formatiu de Grau Mitjà. Com a documentació annexa, es pot presentar carnet de conduir A-2 i B, i certificat de reconeixement del nivell B2 de català.Els futurs agents interins seleccionats reforçaran la seguretat habitual i a l’equip actual de la Policia Local d’Altafulla de cara a la campanya estiuenca, per un termini màxim de 3 mesos.