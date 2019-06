Ecologistes denuncien que la Generalitat comprarà els terrenys del Hard Rock per 120 milions

Aturem BCN World i Gepec-EDC anuncien mobilitzacions si es confirma l'acord de compravenda en el qual també intervindria l'Incasòl

Actualitzada 18/06/2019 a les 15:09

L'Assemblea Aturem BCN Woprld i l'entitat ecologista Gepec han fet públic que disposen d'informació que confirmaria un acord de compravenda dels terrenys on s'ha d'ubicar el complex d'oci i hoteler de Hard Rock al CRT de Vila-seca i Salou.Segons aquestes entitats, la compra dels terrenys, que actualment pertanyen a CaixaBank, la realitzarien conjuntament la Generalitat i l'Institut Català del Sòl (Incasòl) en una operació que superaria els 120 milions d'euros.Sempre segons la informació que les dues entitats afirmen haver aconseguit, l'acord implicaria que l'Incasòl «assumiria el risc de pèrdua de valor dels terrenys en el cas que la inversió de Hard Rock no es realitzés o es fes de manera progressiva i indefinida».Aturem BCN Wolrd i Gepec consideren que es tracta d'un acord de «submissió» dels interessos públics a CaixaBank i reclamen que es retiri de manera immediata, «i que no es destinin més de 120 milions a salvar inversions ruïnoses».Les dues entitats anuncien que en el cas que l'acord de compravenda es materialitzi, no descarten «noves mobilitzacions i accions legals».