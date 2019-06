L’alcalde d’Altafulla ha deixat les dues banderes que provoquen consens «la senyera i la d’Altafulla»

Actualitzada 18/06/2019 a les 08:03

La decisió de Jordi Molinera (l’EINA-ERC) de despenjar la bandera espanyola del balcó de l’Ajuntament d’Altafulla tot just després de ser investit com a nou alcalde del municipi ha encès les xarxes socials. El nou batlle altafullenc rebia crítiques ahir d’arreu del país per haver deixat només al balcó la senyera i la bandera del municipi, una primera mesura com a alcalde que justifica com «la més simbòlica». «Vam complir l’acordat al pacte de govern, i és que deixarem les banderes que provoquen més consensos entre els altafullencs», explicava Molinera ahir.A banda de despenjar la bandera espanyola, el nou executiu penjava la pancarta que reivindica la llibertat dels presos polítics. Jordi Molinera dona per fet que rebrà alguna carta demanant que es torni a penjar la bandera espanyola, mentrestant ahir, el que sí que va rebre van ser fortes crítiques des dins i fora de Catalunya, on alguns mitjans de comunicació nacional asseguraven que l’executiu altafullenc l’havia llençat a la brossa.D’altra banda, el nou equip de govern d’Altafulla va començar a prendre algunes decisions ja ahir que afectaran el municipi de forma immediata.«La neteja de les platges serà manual, res de tractors, per tal d’aconseguir un espai completament natural», explicava Jordi Molinera, qui afegia que la mesura es posarà en marxa aquest estiu. D’altra banda, avui es reuniran amb els tècnics del Casal la Violeta. «Ja vam dir que volem que sigui un espai polivalent i ho serà», finalitzava.