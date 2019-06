Joan Maria Sardà novament investit alcalde de la Pobla

Va obtenir nou dels onze regidors

Actualitzada 17/06/2019 a les 20:25

El candidat d’UAS-Pobla, Joan Maria Sardà, va ser investit alcalde novament dissabte després que, en les eleccions del passat 26 de maig, aconseguís obtenir nou dels onze regidors que conformen el plenari de la Pobla de Mafumet.Joan Maria Sardà va dir, durant el seu discurs d’investidura que «treballarem amb il·lusió per tal que us sentiu orgullosos del vostre vot. A tothom, als nostres votants i als que no han sigut els reitero que treballarem per a tots. Aquest vot es el que ens ha fet comptar amb 9 dels 11 regidors del consistori».La formació de Sardà va obtenir 1.314 vots, el que suposa el 70% del total en els darrers comicis municipals. Queden a l’oposició els regidors del PSC-CP i ERC-AM, partits que van entrar al consistori amb un edil. Tot i perdre un regidor respecte a l’anterior mandat, Sardà va aconseguir la majoria absoluta.