Investiguen els propietaris de dos locals de Cambrils per venda de productes falsificats

La Policia Local ha iniciat les inspeccions de la temporada d’estiu a locals de restauració i de venda de souvenirs

Actualitzada 18/06/2019 a les 15:35

La Policia Local de Cambrils, la Policia Nacional i Inspecció de Treball van realitzar el passat 12 de juny un dispositiu conjunt d'inspecció administrativa de diversos locals de restauració i venda de souvenirs de la localitat.Es van inspeccionar quatre establiments comercials i bars a Vilafortuny i Cap de Sant Pere i en dos d'ells es va localitzat una gran quantitat de productes falsificats de marques comercials.Els responsables dels establiments estan sent investigats com a presumptes autors d’un delicte contra la propietat industrial. En l'àmbit administratiu, també es van detectar altres infraccions administratives que han de ser objecte de proposta per expedient sancionador, segons informen des del consistori.L'Ajuntament de Cambrils explica que «al llarg de l’estiu, i atesa la proliferació de negocis temporals que funcionaran únicament en els mesos estivals, s’ha acordat de realitzar altres serveis conjunts d’inspecció laboral i administrativa».