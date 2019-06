Es desencalla el projecte de construcció de la nova depuradora d'Alcover

L'Agència Catalana de l'Aigua ha tret a concurs la licitació de la redacció del projecte

Actualitzada 18/06/2019 a les 19:05

L'Agència Catalana de l'Aigua ha iniciat els tràmits per la construcció de la nova depuradora per Alcover, i el primer pas ha estat treure a concurs la licitació de la redacció del projecte, el passat 11 de juny. Aquest és un dels equipaments més esperats i reclamats per l'Ajuntament d'Alcover a l'ACA, una inversió que ja es contemplava en el Pla de Conques Fluvials de Catalunya de l'any 1999.La nova depuradora permetrà una millora del procés de les aigües residuals, reduir l'impacte de l'entorn a la llera del riu Glorieta, incrementar la capacitat de tractament de la planta i repercutir en una millora la biodiversitat de la fauna i flora, igual com el desmantellament de l'actual depuradora.Les empreses poden presentar les seves ofertes fins el dia 28 de juny de 2019 i l’obertura de l’últim sobre de la licitació serà el dia 8 de juliol de 2019. A partir d’aquesta data es farà el procediment d’adjudicació i formalització del contracte.