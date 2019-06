El PSC demana alternatives al tancament de la rotonda de la Torre

Els socialistes traslladen les queixes dels veïns de la zona al subdelegat del Govern

El grup municipal del PSC de Torredembarra ha traslladat les queixes dels veïns del Gaià que demanen la reobertura de la rotonda d’accés a l’AP-7. Els socialistes han demanat al govern mesures alternatives.El portaveu del PSC a l’Ajuntament de Torredembarra, Vale Pino, i el regidor socialista José García, es van reunir ahir amb el subdelegat del Govern a Tarragona, Joan Sabaté i un responsable del ministeri de Foment per tractar sobre la problemàtica que viuen els veïns de la zona. Convé recordar que, aquests, han de fer tomb per travessar l’autopista AP-7 a causa de la instal·lació, per part del ministeri de Foment, d’uns new jersey per bloquejar el pas a les dues rotondes d’accés al peatge i a l’N-340.«La reunió tenia com a objecte traslladar als responsables de Foment els inconvenients que es viuen a Torredembarra arran de la instal·lació de les barreres de formigó que va instal·lar el ministeri de Foment», explicava el portaveu del PSC. Vale Pino va afegit que «hem traslladat tant al subdelegat com al responsable de carreteres de Foment les queixes de nombrosos torrencs i torrenques pels problemes de mobilitat interna que aquesta mesura ha provocat al municipi, per exemple, l’augment de la circulació per la trama urbana de Torredembarra. Així mateix, hem plantejat a Foment que estudiï la posada en servei de mesures alternatives per solucionar els inconvenients que l’escapçament de part de la rotonda han provocat». Segons va explicar el portaveu del PSC, «els socialistes som un partit responsable i de Govern, estiguem o no a l’oposició. En conseqüència seguirem defensant en positiu els interessos de Torredembarra anant on faci falta per traslladar les reivindicacions del poble.»El cap de llista socialista va reiterar que el PSC farà, des del primer dia, una oposició ferma al Govern independentista però lleial amb Torredembarra. «No hem vingut a barallar-nos amb ningú sinó a donar estabilitat i facilitar el progrés del poble. Estem segurs que aquesta aposta i convicció sòlides, que ja va ser avalada pels torrencs amb l’augment en vots i regidors que ha experimentat el PSC en aquestes eleccions, cristal·litzarà de forma definitiva a les urnes d’aquí a quatre anys. No ens apartarem d’aquest camí», va concloure el cap de llista socialista.