Detenen un home a Roda de Berà amb ordre de recerca

Actualitzada 18/06/2019 a les 11:51

La Policia Local de Roda de Berà va detenir aquest dilluns un home de 51 anys, veí de Castellet i la Gornal i que correspon a les inicials GSS, que tenia una ordre de recerca i detenció segons el Jutjat Penal 1 de Vinaròs per resistència i desobediència.Un cop detingut i feta la lectura dels drets per part de la Policia, l’individu va ser traslladat a la caserna del Cos de Mossos d’Esquadra a disposició de l’autoritat reclamant.Els fets van succeir cap a quarts de dues de la tarda al Roc de Sant Gaietà, quan els efectius de la Policia Local feien patrullatge de seguretat per la zona.