Covestro ven el negoci de cases de sistemes a la companyia HIG Capital

Actualitzada 17/06/2019 a les 21:38

Els treballadors, transferits

Covestro ha signat un acord amb H.I.G. Capital, empresa d’inversió especialitzada en petites i mitjanes companyies per a la venda del negoci de les cases de sistemes d’Europa de Covestro. El preu d’aquesta operació ascendeix a una suma que se situa en la meitat superior del rang de dos dígits en milions d’euros. La decisió de vendre les cases de sistemes és part del procés d’optimització de la cartera de Covestro, que ja inclou la venda de la casa de sistemes d’espuma de poliuretà en esprai d’Amèrica del Nord l’abril de 2017.La venda inclou el centre de fabricació de sistemes de poliuretà de Tarragona. «El nostre objectiu és el creixement futur i la creació de valor i, per això, l’avaluació i optimització de la nostra cartera forma part del nostre dia a dia», va explicar el director financer, Dr. Thomas Toepfer. «En proporcionar solucions a mida, les cases de sistemes satisfan les necessitats del mercat. No obstant això, en un mercat de poliuretans tan avançat com l’europeu, hem d’aplicar un enfocament més centralitzat per abordar de forma òptima les necessitats dels nostres clients».Segons fonts de l’empresa, la continuïtat de l’activitat industrial «no està en discussió en aquest projecte, tampoc en el centre de Tarragona». Covestro, d’aquesta manera, «continuarà sent un proveïdor clau de matèria prima per al negoci de les cases de sistemes». «Això inclou el MDI de la xarxa de producció de MDI de Covestro, de la qual forma part la planta de Tarragona de MDI», asseguren. Quant a la producció, Covestro també augmentarà la capacitat de la seva planta local de MDI en 50.000 tones, fins aproximadament 220.000 tones a l’any. El MDI és un precursor del poliuretà. Per tant, el fet que la casa de sistemes estigui situada en les mateixes instal·lacions de Covestro, a una distància curta de la planta de MDI, permet continuar amb una cadena de subministraments «eficient» de MDI, així com «una infraestructura favorable en relació a temes de seguretat i medi ambient». Amb aquesta operació es transfereixen tots els empleats, 50 aproximadament, de la casa de sistemes al nou propietari. La transferència es realitzarà d’acord amb la legislació laboral vigent i serà completament efectiva un cop finalitzi l’operació i s’hagi obtingut l’aprovació de l’autoritat de la competència. H.I.G., diuen, els ha informat que no té pensat reduir plantilla.