El seu germà havia fet una crida a través de les xarxes socials per trobar-lo

Actualitzada 17/06/2019 a les 18:18

El veí de Cambrils, Francisco Martínez Zurita, que va desaparèixer aquest diumenge a la tarda ha estat localitzat sa i estalvi, segons ha comunicat la família.Martínez no havia tornat a casa seva el diumenge per la tarda, per lo que el seu germà havia fet una crida a través de les xarxes socials per intentar localitzar-lo. La família havia denunciat la seva desaparició a la Policia Local de Cambrils.Passades les 18 hores, el seu germà ha comunicat a través de les xarxes socials que l'havien localitzat i ha agraït a totes les persones que havien difós la seva desaparició i que han permès trobar-lo.