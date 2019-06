La Romeria del Rocío homenatja els primers 'romeros' en el 40è aniversari

L’exalcalde de Vila-seca, Josep Poblet, va rebre ahir la medalla com a ‘hermano mayor’ honorífic en una edició molt emotiva

Actualitzada 16/06/2019 a les 18:45

Més de 4.000 persones fent el camí i 32 casetes, més la de la verge, són algunes de les xifres que, enguany, avalen l’èxit de la Romeria en Honor a la verge del Rocío que, enguany, celebra la seva quarantena edició. «Aquesta edició ha estat molt emotiva, no només perquè és l’aniversari, sinó perquè falta gent, han mort socis, i per a nosaltres és molt important veure que l’entitat es manté viva. Es mouen 4.000 persones durant el camí, hi ha nens, joves i, per a nosaltres, és un orgull», explicava ahir la presidenta de la Casa de Andalucía de Tarragona, Charo García.Durant el camí, que s’inicia a la ciutat de Tarragona i acaba al recinte firal de la Pineda, on els romeros hi seran fins demà dimarts –quan encetaran el retorn– s’ha volgut reproduir la fotografia del primer pelegrinatge que es va celebrar l’any 1979. «Tots els que han estat hermanos mayores durant aquests anys, enguany s’han anat alternant per dur les vares i encapçalar la romeria», apunta Charo Garcia. De la mateixa manera, l’organització ha volgut retre homenatge al primer alcalde de carretes, Manolo Domínguez, i el primer carreter, Ramon Domínguez, ha estat nomenat carreter honorífic. En aquesta edició d’aniversari, d’altra banda, el nomenament d’Hermano mayor ha estat per la junta directiva de l’entitat.Ahir diumenge, el recinte romer es va omplir de públic, especialment durant el migdia. A dos quarts de dues començava la tradicional missa rociera durant la qual es va atorgar la medalla de Hermano mayor honoríc a l’exalcalde de Vila-seca, Josep Poblet. La jornada d’ahir va finalitzar cap al vespre amb l’emotiva sortida de la verge a espatlles dels romers per visitar totes les casetes.Els participants continuaran avui dilluns al recinte i està previst que, demà dimarts, comenci el camí de retorn per la platja dels Prats de la Pineda camí al barri d’Icomar on es dipositarà la imatge de la verge del Rocío a la seu social de la Casa de Andalucía de Tarragona.«Cada cop més gent fa el camí. Ve gent de tota la província, no només de Tarragona; ve gent de Vila-seca, Reus, de la Pineda, d’altres cases d’Andalusia. Ha estat increïble, durant la missa, la caseta de la verge estava plena de gom a gom, hi havia gent seguint-la des del carrer», apuntava ahir la presidenta de l’entitat tarragonina organitzadora.La Romeria del Rocío que se celebra a Tarragona és la segona més antiga i multitudinària de tot Catalunya, segons destaca la mateixa organització.