'Els dies que vindran' de Carlos Marquès-Marcet guanya la 12a edició del FIC-CAT

'Idrissa, crònica d’una mort qualsevol' va ser guardonada com a millor documental

Actualitzada 17/06/2019 a les 15:26

L’última pel·lícula de Carlos Marquès-Marcet Els dies que vindran ha estat la guanyadora del FIC-CAT 2019. L'acte de cloenda del certament es va celebrar aquest dissabte, en una gala conduïda pels actors Joan Negrié i Anna Moliner, que van adaptar el seu espectacle You say Tomato per al FIC-CAT.La pel·lícula Ara de Pere Solés, realitzada amb pacients reals amb patologies alimentàries, va rebre una menció especial. El premi a millor documental va ser per Idrissa, crònica d’una mort qualsevol de Xavier Artigas i Xapo Ortega.El premi a la millor direcció de fotografia ha recaigut en Gris Jordana per la seva tasca a La vida sense la Sara Amat de Laura Jou. A més, el premi honorífic es va lliurar els primers dies de festival al director de fotografia Josep Maria Civit i també es va fer un homenatge a TV3.Pel que fa a la resta de premis, Jauria de Gemma Blasco va rebre el guardó a millor curtmetratge; mentre que A les fosques. La memòria de la Tortosa bombardejada d’Andreu Caralt i Oriol Gracià va ser la millor producció de les comarques tarragonines. Sense likes (Desert) de Jordi Castells i Aitor Garay va guanyar en la categoria de millor videoclip i Un regal espacial de l’alumnat de 1r d’ESO de l’Institut Son Pacs de Palma de Mallorca amb direcció de José Juan Guijarro el de millor producció d’un centre educatiu, un premi atorgat per Òmnium Cultural.El jurat del concurs Jove 48 hores va premiar la producció Negra de Heidi Ramírez com a millor de la seva categoria. La vida sense la Sara Amat de Laura Jou va aconseguir el premi del públic, mentre que l’equip de Nova Crítica va escollir el curtmetratge documental Greykey d’Enric Ribes com a millor producció del festival d’enguany.La gala de cloenda va comptar amb l'assistència de gran part dels equips de les produccions seleccionades en aquesta edició, així com d'altres personalitats relacionades amb el món de la cultura catalana, com la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga; la presidenta de l’Acadèmia, Isona Passola i la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa. També van ser presents els regidors de l'Ajuntament de Roda de Berà, encapçalats per l'alcalde Pere Virgili, així com l'alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira.La 12a edició del FIC-CAT ha rebut a més de 9.500 espectadors a les projeccions realitzades al Teatre del Casino Municipal, a banda de les persones assistents a les activitats paral·leles, com la Classe Magistral de Josep Maria Civit, l’exposició El català al cinema de la Plataforma per la Llengua, la Trobada Professional de professorat de centres educatius o la Taula Rodona sobre les dones i la Direcció de Fotografia.