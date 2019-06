Detingut a Torredembarra a l'intentar robar les monedes de la màquina d'aire d'una benzinera

El lladre ja havia intentat, sense èxit 'rebentar' altres màquines de la gasolinera Cepsa

Actualitzada 17/06/2019 a les 11:01

Agents de la Policia Local de Torredembarra van detenir diumenge, in fraganti, un veí de la localitat com a presumpte autor de robatori amb força,. El detingut tenia diversos antecedents policials.Al voltant de les 5 de la matinada, a les instal·lacions de la benzinera Cepsa de Torredembarra, els agents van observar, enmig de la foscor, un home manipulant la màquina de subministrament d’aire a pressió per rodes. Amb uns estris contundents, l'home intentava fer-se amb les monedes que hi havia a l’interior. A més, va causar danys a altres màquines de la benzinera a les quals no va poder accedir al moneder interior.Els agents van poder detenir el lladre just quan fugia del lloc. Posteriorment, el detingut va passar a disposició judicial.