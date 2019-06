ALDI contractarà 122 persones a Catalunya i les Illes per la campanya d'estiu

La majoria de cadenes de supermercats amplien plantilla amb l'arribada de la temporada turística

Actualitzada 17/06/2019 a les 14:29

La cadena de supermercats ALDI té previst contractar 122 persones a Catalunya i les Illes Balears per assumir l'augment de compres durant la campanya d'estiu i l'arribada de la temporada turística. Els nous llocs de feina seran, principalment, en municipis turístics de costa com Lloret de Mar, l'Escala, Platja d'Aro, Palafrugell, Calonge, Blanes o Cunit. La majoria dels llocs de feina seran en l'atenció a clients en botiga, i la resta de suport en magatzems.Totes les grans cadenes de supermercats augmenten plantilla amb l'estiu, amb contractacions que arriben fins a les 420 persones a Catalunya per Bonpreu, 900 a Carrefour o 1750 a Mercadona.