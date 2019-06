La Colla Joves Xiquets de Valls torna a deixar carregat el 3d9f

La Diada del Pati, organitzada per la Joves de Valls, ha comptat amb la presència dels Castellers de Barcelona, els Nens del Vendrell i els Moixiganguers d’Igualada

Actualitzada 16/06/2019 a les 18:02

La Colla Joves Xiquets de Valls organitza, cada any, la tradicional diada del Pati, a la plaça del costat del seu local. L’edició d’enguany, celebrada dissabte a la tarda, va comptar amb la presència dels Castellers de Barcelona, els Nens del Vendrell i els Moixiganguers d’Igualada, a més dels amfitrions.El cap de setmana passat, a la diada del 50è aniversari dels Castellers de Barcelona, la Colla Joves de Valls va estrenar els nou pisos amb un 3 de 9 amb folre que va quedar carregat, i els de la camisa vermella tenien ganes de descarregar-lo per poder pensar en nous reptes de cara a Sant Joan. Ja des del principi van atacar el 3 de 9 amb folre, però després d’un intent desmuntat, el castell es va carregar tant al límit que va precisar la 'photo finish'.A la segona ronda van optar pel tercer 2 de 8 amb folre de la temporada, que ja estan preparant per fer-lo d’un pis més, i el 3 de 8 amb el pilar a la tercera ronda, un castell que només s’ha vist de color vermell enguany. La Joves va tancar la diada amb un altre pilar de 7 amb folre i repetint els resultats de la setmana passada, però amb la mirada posada en la diada de Sant Joan, on voldrien treure les primeres manilles de l’any.Els Castellers de Barcelona, després de la caiguda de la setmana passada amb el 4 de 9 amb folre, van optar per la prudència i van completar el 4 de 8 d’entrada, i el van acompanyar del 2 de 7 i del 7 de 7. Per la seva banda, els Moixiganguers d’Igualada van ensopegar a la segona ronda amb el 3 de 8, que els va quedar en intent tot just després de descarregar el 4 de 8, i es van veure obligats a completar la diada amb el 3 de 7 i el 4 de 7 amb l’agulla. Els Nens del Vendrell van a una marxa menys que l’any passat i van optar a Valls per signar una diada amb castells de set, el 3 de 7, el 4 de 7 amb l’agulla i el 4 de 7.