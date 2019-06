Els Neolítics de l'Espluga, per primer cop a la Mostra de Gegants de Valls

La 21 edició de la mostra i trobada de gegants de la Festa Major de Valls es va celebrar com a acte previ als dies de Sant Joan

La família de Gegants Neolítics de l’Espluga de Francolí van participar per primer cop el dissabte 15 de juny a la 21 edició de la mostra i trobada de gegants de la Festa Major de Valls, que es va celebrar com a acte previ als dies de Sant Joan.La Colla Gegantera i els Grallers van acompanyar el Gorg, l’Spluc i el Blat, la Terra i el Pastor a la mostra que es va fer a la plaça del Carme i que va donar pas a la cercavila amb les figures portades per la Colla gegantera El Calçot de Valls, la Colla gegantera del Poble Nou de Manresa, la Colla gegantera de Masquefa, els Amics dels Gegants de La Riba, la Colla gegantera de Blancafort, l’Esbart Dansaire de Sant Carles de La Ràpita, la Colla Joves Xiquets de Valls, la Colla gegantera La Pessigolla de Valls, els Manotes de la Central Cultural i els Gegants de la Ciutat de Valls.Com a peculiaritat aquest any s’ha estrenat un nou recorregut, que va comptar amb la tradicional ballada a la plaça del Blat i després el retorn a la plaça del Carme.