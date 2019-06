Un home es passeja pel Vendrell amb un arma

La Policia Local i els Mossos han intervingut una arma reglamentada

Aquest matí intervenim una arma reglamentada (arma inutilitzable només detonacions) fent un ús inadequat a una persona que estava creant alarma social, també col·labora mossos d’esquadra #elV #mossosdesquadra pic.twitter.com/GExmvf1L0B — PL El Vendrell (@plelvendrell) 15 de juny de 2019

La Policia Local del Vendrell, amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, han intervingut aquest matí una arma reglamentada. Segons explica el cos policial en una piulada, un home passejava pels carrers del municipi amb l'arma, creant l'alarma entre veïns. L'arma en qüestió no pot ser utilitzada com arma de foc, només per a detonacions.