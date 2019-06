Pere Segura ja és alcalde de Vila-seca

El candidat de Vila-Seca-Segura-Junts i successor de Josep Poblet, ha estat investit amb el suport del PSC, i l’abstenció de republicans i comuns

Regidors que formen part de l’Ajuntament de Vila-seca

Vila-seca Segura (8 regidors): Pere Segura, Manuela Moya, Josep Toquero, Lucía Teruel, Cristina Cid, Xavier Farriol, Àngels Poblet i Esmeralda Núñez.

Ciudadanos (5 regidors): Juan Antonio Ramírez, David García-Miguel, Concepción D. Insa, Sandra González i Miguel Ángel Hidalgo.

Vila-seca en Comú (3 regidors): Mario Téllez, Núria Miret i Carlos Cercós.

Decidim Vila-seca (3 regidors): Josep Forasté, Pineda Vaquer i Robert Rodríguez.

Partit dels Socialistes de Catalunya (2 regidors): Iván Navarro i Anabel Margalef.

Pere Segura i Xatruch ha estat investit alcalde de Vila-seca aquest migdia gràcies al suport dels vuit regidors de la seva formació (Vila-seca Segura), i dels dos regidors del Partit dels Socialistes de Catalunya.Vila-seca en Comú i Decidim Vila-seca, amb tres regidors cadascuna, han optat per abstenir-se. D’aquesta manera, Segura ha aconseguit 10 dels 21 regidors que conformen la Corporació, encetant un mandat en el qual la negociació entre partits haurà de ser la constant.Així ho ha expressat el mateix Pere Segura durant el seu discurs d’investidura, assenyalant estar disposat a «acollir els valors de la col·laboració» i assegurant que «la multilateralitat i el consens seran els ingredients del nostre dia a dia».Una voluntat d’entesa que ha planat també en els discursos dels caps de llista de la resta de formacions municipals, que veuen en aquest mandat l’inici d’una nova era en què el diàleg serà indispensable per a la gestió municipal, donat que el nou alcalde no disposa de la majoria absoluta que el seu predecessor, Josep Poblet, havia mantingut els darrers mandats.Precisament el fins ara alcalde de Vila-seca ha estat el primer a felicitar i abraçar Pere Segura, que l’ha rebut emocionat.