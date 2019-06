Pere Granados torna a ser investit alcalde de Salou

En el discurs d'investidura Granados ha volgut primer expressar el seu agraïment a tots els votants

La sala de plens de l'Ajuntament de Salou ha estat l’escenari de l’acte de constitució de la vuitena Corporació salouenca, formada per 21 regidors i regidores: 7 de Sumem per Salou, 5 del PSC, 4 d'ERC, 4 de C's, i 1 del PP. També s’ha proclamat Pere Granados com nou alcalde de Salou pel mandat 2019-2023. En el punt de l’odre del dia d’elecció de l’alcalde, tots els grups han votat el seu candidat.En el discurs d'investidura Granados ha volgut primer expressar el seu agraïment a tots els votants, per la seva participació, i per la confiança atorgada al seu projecte. També ha tingut unes paraules pels membres del seu grup, manifestant que «és un gran honor poder comptar amb la vostra confiança i companyia, i per això també poder compartir amb vosaltres la tasca de govern que el poble de Salou ens ha encarregat».En el seu parlament més polític ha manifestat que «faré d’alcalde de tots amb la millor disposició al diàleg, escoltant, atenent i recollint aquelles demandes, preocupacions i iniciatives de la ciutadania, les persones i les famílies; perquè hem de respectar i complir amb la millor voluntat i la major eficàcia l’encàrrec que ens ha fet, des de la proximitat i amb un esperit receptiu».Afegia que «de la mateixa forma la nostra voluntat serà obrir el diàleg per assolir espais de consens amb aquells grups municipals que tinguin com a principis la lleialtat a la institució; i una actitud honesta, transparent, constructiva, de col·laboració i de confiança amb el govern municipal; a més de les necessàries coincidències programàtiques». Afegia que li agradaria poder comptar amb totes aquelles forces polítiques «que mostrin voluntat d’entesa per tal de compartir la labor de gestió i fer front comú per Salou».També ha dit que «desenvoluparem el nostre compromís polític amb Salou, de carácter municipalista i 100% salouenc, prioritzant el benestar i la qualitat de vida de les persones, les famílies i la societat, per damunt de qualsevol altra consideració».Per part dels portaveus, el candidat del PP, Mario García, ha dit que faria una oposició «responsable, rigorosa i atenta, amb vocació de servei».Per la seva part, el portaveu de C’s, Pere Lluís Huguet, ha dit que «exerciria la tasca de lleial oposició, i donant suport a totes aquelles reformes que fan falta i demana Salou».El següent en intervenir ha estat Marçal Curto, d’ERC, que ha manifestat que ells treballaran «amb un projecte per Salou, però també per una Catalunya lliure, pròspera, equilibrada i justa», i ha fet un repàs de la trajectòria d’ERC a Salou.El portaveu del PSC, David González, ha dit que els seus regidors i regidores «vetllaran perquè l’Ajuntament treballi pels interessos de Salou», i que «restem oberts al diàleg amb tots els grups i amb la societat salouenca».En acabar els discursos d'explicació de vot de cada un dels portaveus l'alcalde ha imposat el pin als nous regidors i regidores entrants.