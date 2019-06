L'acord entre PSC i ERC converteix el republicà Jordi Vinyals de nou en alcalde de la Selva

Les dues formacions que han governat durant el darrer mandat repeteixen el pacte i donen continuïtat al seu projecte

Actualitzada 15/06/2019 a les 17:18

Els vots dels quatre regidors del Partit dels Socialistes (PSC-JpS-CP) i els tres d’Esquerra Republicana (ERC-AM) han convertit aquest matí al republicà Jordi Vinyals de nou en alcalde de la Selva del Camp. L’acord entre les dues formacions revalida el projecte que ja es va establir fa quatre anys al municipi i que les ha portat a governar en coalició al llarg del darrer mandat.Els detalls de l’acord de govern preveuen que Vinyals ocuparà l’alcaldia durant el primer any de mandat, cedint a continuació el lideratge municipal durant dos anys al cap de llista socialista, Josep Masdeu, el qual es preveu que retorni l’alcaldia novament als republicans pel quart any de govern.El nou alcalde ha destacat durant el seu parlament la necessitat de treballar en benefici del poble i de les seves persones, tot remarcant la tasca realitzada al llarg del darrer mandat per un equip del qual n’ha valorat sobretot «el compromís i la bona entesa» més enllà de les sigles i dels colors de cada partit. En aquesta mateixa línia, Vinyals també ha anunciat la creació d’una nova regidoria d’Igualtat, Transparència i Participació Ciutadana, a més de repassar alguns dels projectes que s’esperen completar en els pròxims anys, com ara l’ampliació de la residència d’avis, els nous programes d’habitatge, l’ampliació dels projectes educatius i socials, la creació d’un teatre d’ús públic o el foment de les accions mediambientals.A banda d’ERC, també han presentat candidatura a l’alcaldia Junts per la Selva i CUP-AMUNT, que entra per primera vegada en el consistori selvatà. Josep Maria Puig (JxS) ha lamentat que no s’hagi facilitat a la seva formació crear un govern sobiranista amb ERC i la CUP que deixés fora del poder el PSC; mentre que Inès Fort (CUP) ha anunciat una oposició constructiva i una nova manera de fer política a l’Ajuntament, a més de recriminar als socialistes el seu posicionament en l’aplicació del 155. Finalment, Josep Masdeu i Enric Roberto, com a portaveus del PSC i d’ERC, respectivament, han valorat la majoria d’esquerres que forma la seva coalició, el compromís d’ambdós partits de treballar per un projecte municipal similar i també que les urnes hagin validat l’acord i el projecte de govern que van compartir durant el darrer mandat.