Kenneth Martínez nou alcalde del Vendrell per majoria absoluta

El nou consistori es caracteritza per l’absència de partits d’extrema dreta i la incorporació d’una regidora magrebina

Actualitzada 15/06/2019 a les 16:44

Kenneth Martínez, del PSC, ha estat escollit alcalde del Vendrell per majoria absoluta i ha apel·lat a fer un govern estable i de progrés per fer avançar el municipi. Aquest dissabte al migdia ha quedat constituït l'Ajuntament del Vendrell per a la legislatura 2019-23. El candidat socialista ha sortit elegit com a nou alcalde per 11 vots a favor -8 del PSC, 2 de Cs i 1 d’AVP-FIC. El suport de la formació taronja, totalment imprevist, ha estat decisiu per a la investidura de Martínez, que relleva l’històric alcalde Martí Carnicer, present al ple. També han presentat candidatura a l’alcaldia Marc Robert (Som Poble-ERC) i Òscar Blasco (Podemos). En el plenari s’ha posat de relleu que és el primer ajuntament des del 2003 sense extrema dreta que, a més, incorpora com a regidora una vendrellenca d’origen magrebí que, amb vint anys d’edat, també es converteix en la més jove que hi ha hagut mai al consistori del Vendrell.