Eloi Calbet és elegit nou alcalde del Morell

El cap de llista de Junts pel Morell rep el suport d’Ara El Morell i el PSC

Actualitzada 15/06/2019 a les 17:38

La nova corporació

Al Morell s’ha escrit, aquest dissabte, una pàgina important de la història del municipi. I és que Eloi Calbet n’és el nou alcalde, després de 27 anys de Pere Guinovart al capdavant de l’Ajuntament. Calbet, cap de llista de Junts pel Morell, ha rebut els vots favorables dels regidors del seu grup, els d’Ara El Morell i el PSC, un total de set. El regidor de Ciutadans ha votat la seva pròpia candidatura, mentre que els tres de Compartim s’han abstingut.En el seu primer discurs com a alcalde del Morell, Eloi Calbet ha remarcat que «el fet de presidir un Ajuntament molt fragmentat, amb cinc grups, fa més necessari que mai arribar a punts de consens i d’acord». Així, tot i haver treballat amb un objectiu de màxima entesa que, per ara, no s’ha assolit, ha insistit que «avui no es tanca cap porta». Finalment, a més d’agrair la confiança que Pere Guinovart ha dipositat en ell, així com el suport de família, amics, companys de partit i, sobretot, veïns i veïnes, ha expressat la seva voluntat de dirigir un Ajuntament obert: «Hem de governar de cara a la gent i no d’esquena».La votació per elegir l’alcalde s’ha dut a terme després que tots els membres de la nova corporació juressin o prometessin el seu càrrec de regidor o regidora: Eloi Calbet, Maria Jesús Valldosera, Judit Fernández i Mònica Casas de Junts pel Morell; Ramon Manyé, Teresa Bolaño i Albert Roig de Compartim; Pere Domingo i Rosa Maria Sánchez d’Ara El Morell; Francisco Palma de Ciutadans, i Alberto Ortega del PSC.