Eduard Rovira, escollit novament alcalde de Torredembarra

En el discurs d’investidura ha destacat que el nou govern actuarà amb positivitat i prudència

Actualitzada 15/06/2019 a les 17:03

Eduard Rovira Gual (ERC) ha estat escollit nou alcalde de Torredembarra per majoria absoluta amb els vots favorables del seu grup municipal (9) en el ple extraordinari que s’ha dut a terme aquest 15 de juny, al migdia, i en el qual ha quedat constituïda la nova Corporació Municipal per al mandat 2019-2023.Els grups del PSC i JxCAT no han presentat candidatura i s’han abstingut en la votació al candidat Eduard Rovira, mentre que Cs han presentat Antonio Cruz com a candidat, obtenint els vots del seu grup (3).Eduard Rovira ha escollit la següent fórmula per a prometre el càrrec: «Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d’alcalde de Torredembarra, per imperatiu legal, amb lleialtat al rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. I manifesto el ferm compromís amb els valors republicans i declaro que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada».En el discurs d’investidura com a nou alcalde, Eduard Rovira ha destacat que el nou govern actuarà amb positivitat i prudència. També ha estès la mà a les aportacions dels grups municipals a l’oposició, especialment al PSC amb qui ERC ha compartit govern junt amb l’ABG en l’anterior mandat. Ha finalitzat la seva intervenció demanant la llibertat dels presos polítics i assenyalant que treballaran dia a dia amb els valors republicans per a Torredembarra i Catalunya.